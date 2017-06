Slovinec Tratnik víťazom prológu Okolo Slovenska

Na archívnej snímke slovinský cyklista Jan Tratnik (v popredí) z tímu Amplatz-BMC, ktorý sa stal víťazom 5. etapy 60. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska 12. júna 2016 v Piešťanoch. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Výsledky prológu Okolo Slovenska (Levoča, 3,7 km):



1. Jan Tratnik (Slovin./CCC Sprandi Polkowice) 4:43,69 min

2. Josef Černý (ČR/Elkov - Author Cycling Team) +7,10 s

3. Mattia Cattaneo (Tal./Androni-Sidermec-Bottecchia) +14:84

4. Matej Mugerli (Slovin./Amplatz-BMC) +19,32

5. Piotr Brozyna (Poľ./CCC Sprandi Polkowice) +19,35

6. Ricardo Vilela (Portug./Manzana Postobon Team) +19,79

7. Marcin Bialoblocki (Poľ./CCC Sprandi Polkowice)

8. Tomáš Bucháček (ČR/Elkov - Author Cycling Team) +20,35



Ďalší program Okolo Slovenska 2017:



1. etapa, 8. júna, Levoča - Banská Bystrica, 211,8 km

2. etapa, 9. júna, Banská Bystrica - Nitra, 172,0 km

3. etapa, 10. júna, Nitra - Trnava, 222,1 km

4. etapa, 11. júna, Trnava - Trnava, 152,5 km



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Levoča 7. júna (TASR) - Víťazom stredajšieho prológu 61. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska sa stal Slovinec Jan Tratnik. Jazdec tímu CCC Sprandi Polkowice zvládol trať dlhú 3,7 kilometra za 4:43,69 minúty. Pred druhým Josefom Černým z Česka (Elkov - Author Cycling Team) mal náskok 7,10 sekundy.Trať prológu zahŕňala rovinaté i technické pasáže a predstavilo sa na nej celkovo trinásť slovenských cyklistov.Tradičné preteky Okolo Slovenska majú na programe ešte štyri etapy. Prvá z nich je na programe vo štvrtok a povedie z Levoče do Banskej Bystrice. Na pelotón čaká celkovo 742 kilometrov, ktoré ho prevedú z Levoče cez Banskú Bystricu a Nitru až do Trnavy, kde 61. ročník vyvrcholí záverečnou etapou 11. júna.Podujatie je prvýkrát v kategórii 2.1, čím sa zvýšili prestíž pretekov i financie na preplatenie cestovných nákladov popredným tímom. Organizátori pôvodne očakávali rekordnú účasť 156 pretekárov z 26 stajní, no krátko pred štartom sa pre zdravotné problémy odhlásil nórsky tím FixIT.no.