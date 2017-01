Slovinská novela zákona o cudzincoch stopne migrantov už na hraniciach

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ľubľana 6. januára (TASR) - Slovinská vláda schválila včera novelu zákona o cudzincoch, ktorá umožní odmietnuť vstup nelegálnym migrantom už na štátnych hraniciach. Na tlačovej konferencii o tom informovala ministerka vnútra Vesna Györkösová Žnidarová.Podľa nej je situácia v regióne stabilná, čo však neznamená, že je aj pokojná. Za hlavnú úlohu svojho rezortu považuje zaručenie bezpečnosti v krajine.Cudzinec, ktorý nesplní isté predpoklady, nemôže podľa novely vstúpiť na slovinské územie. Slovinsko patrí medzi balkánske krajiny, ktoré pre migrantov uzavreli hranice a umožňujú im pokračovať v ceste iba v prípade, ak majú platný pas a víza alebo ak chcú požiadať o azyl.Nelegálni migranti sú po narušení štátnych hraníc vracaní úradmi do krajiny, z ktorej prišli do Slovinska. Výnimku majú len osoby, ktoré sú v ohrození života alebo potrebujú zdravotnícku starostlivosť, ale aj maloletí vo veku do 14 rokov bez sprievodu.Schválená novela, ktorej návrh bol skúmaný aj z hľadiska ústavnosti, by mala byť podľa ministerky vyváženým kompromisom medzi potrebou zaistenia bezpečnosti a rešpektovaním ľudských práv.Žnidarová zdôraznila úlohu slovinskej polície pri ochrane vonkajších hraníc Európskej únie, ako aj význam obrazu Slovinska ako bezpečnej krajiny.Novelu musí ešte schváliť dvojtretinová väčšina slovinského zákonodarného zboru.