Slovinskí hádzanári remizovali na ME s Českom

Srbsko - Bielorusko 27:32 (11:16)



Švédsko - Nórsko 25:28 (11:12)

1. Francúzsko 4 4 0 0 126:103 8



2. Chorvátsko 4 3 0 1 120:108 6



3. Švédsko 5 3 0 2 136:127 6



4. Nórsko 5 3 0 2 152:144 6



5. Bielorusko 5 1 0 4 128:146 2



6. Srbsko 5 0 0 5 131:165 0



Slovinsko - Česko 26:26 (11:12)



Macedónsko - Dánsko 20:31 (12:12)

1. Dánsko 5 4 0 1 140:123 8



2. Česko 5 2 1 2 113:131 5



3. Španielsko 4 2 0 2 111:91 4



4. Nemecko 4 1 2 1 97:95 4



5. Slovinsko 5 1 2 2 134:133 4



6. Macedónsko 5 1 1 3 114:136 3

Varaždin 24. januára (TASR) - Slovinskí hádzanári remizovali na ME v Chorvátsku v stredajšom zápase II. štvrťfinálovej skupiny s Českom 26:26. Dánsko triumfovalo nad Macedónskom 31:20 a spečatilo tak postup do semifinále.I. štvrťfinálová skupina:II. štvrťfinálová skupina:prví dvaja zo skupiny do semifinále