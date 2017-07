Slovinsko by malo viac pomáhať migrantom a žiadateľom o azyl

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ľubľana 11. júla (TASR) - Slovinsko by malo urýchliť svoje azylové konanie a neuplatňovať nový zákon, ktorý umožňuje krajine zatvárať hranice pred nelegálnymi migrantmi, uviedol dnes komisár Rady Európy (RE) pre ľudské práva Nils Muižnieks vo svojej správe o Slovinsku. Informovala o tom agentúra Reuters.Slovinsko zaznamenalo prudký nárast žiadostí o azyl v roku 2015, keď približne pol milióna migrantov a utečencov smerovalo cez tzv. balkánsku trasu z Turecka do západnej Európy.Väčšina migrantov v tom čase v Slovinsku nezostala. Po sprísnení hraničných kontrol v regióne sa ale viacerí rozhodli v Slovinsku požiadať o azyl.V roku 2016 prijalo Slovinsko 1308 žiadostí o azyl, v roku 2015 ich bolo 277. Vlani Slovinsko udelilo azyl 170 žiadateľom, rok predtým 46.Podľa údajov slovinského ministerstva vnútra azylové konanie zvyčajne trvá približne sedem mesiacov, v niektorých prípadoch viac ako rok.Muižnieks tiež naliehal na Slovinsko, aby poskytlo žiadateľom o azyl a migrantom jazykové kurzy a rýchlejší prístup na trh práce, čo by napomohlo ich sociálnej integrácii.Slovinsko čelilo tlaku verejnosti na sprísnenie hraničných obmedzení. V januári slovinský parlament schválil návrh zákona, ktorý umožňuje zatvoriť hranice pred migrantmi, ak to je potrebné pre zaistenie národnej bezpečnosti. Zákon nebol dosiaľ uplatnený.