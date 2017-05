Slovinsko podľahlo Bielorusku 2:5 v B-skupine, rozhodla 2. tretina

Útočiaci hokejista Bielorusa Artyom Demkov v zápase Slovinsko - Bielorusko v základnej B-skupine na MS 2017 v ľadovom hokeji v Paríži, 13. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

B-skupina (Paríž):



Slovinsko - Bielorusko 2:5 (2:1, 0:4, 0:0)



Góly: 17. Jeglič (Verlič, Sabolič), 20. Rodman (Kovačevič, Pretnar) - 14. Pavlovič (Šinkevič, Linglet), 21. Kovyršin (A. Kosticyn, S. Kosticyn), 30. Pavlovič (Šinkevič), 39. Šinkevič (Pavlovič, Linglet), 40. Stas (Stefanovič). Rozhodcovia: Gouin (Kan.), Stricker (Švaj.) – Kaderli (Švaj.), Vanoosten (Kan.), vylúčení: 5:5 na 2 min, navyše: Robar 10 min za úder do halvy a krku, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 7158 divákov.



Slovinsko: Krošelj - Kovačevič, Pretnar, Robar, Gregorc, Kranjc, Vidmar, Podlipnik, Repe - Sabolič, Tičar, Jeglič - Verlič, Muršak, Urbas - Rodman, Goličič, Ograjenšek - Pem, Mušič, Kuralt



Bielorusko: Lalande - Lisovec, Korobov, Šinkevič, Chenkel, Jevenko, Vorobej - S. Kosticyn, Kovyršin, A. Kosticyn - Linglet, Šarangovič, Pavlovič - Kulakov, Stas, Demkov - Drozd, Volkov, Stefanovič - Kogalev

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 13. mája (TASR) - Bieloruskí hokejisti zvíťazili vo svojom šiestom zápase v parížskej B-skupine MS nad Slovinskom 5:2. Bielorusi tak získali cenné body v dôležitom stretnutí o záchranu a so štyrmi figurujú na siedmej priečke tabuľky. Slovinci sú s jedným bodom poslední.Slovinsko sa najbližšie stretne v pondelok o 20.15 h s Francúzskom. Bielorusko si v utorok o 12.15 h zmeria sily s Nórskom.Zápas sa hral od začiatku vo vysokom tempe a na oboch stranách sa zrodilo množstvo šancí. Ako prví sa dostali do vedenia Bielorusi. V 14. minúte prihral Linglet Pavlovičovi, ktorý strelou z ľavého kruhu vymietol šibenicu Krošeljovej bránky - 1:0. Slovinci však boli v ďalších minútach úvodnej tretiny aktívnejší a podarilo sa im otočiť skóre. V 17. minúte využil presilovku Jeglič a v 45 sekúnd pred koncom sa presadil strelou spoza trojice hráčov Rodman. O výsledku duelu rozhodla druhá tretina, ovládli ju Bielorusi, ktorí počas nej strelili štyri góly. Na 2:2 vyrovnal po 29 sekundách Kovyršin, v 30. minúte poslal Bielorusov do vedenia Pavlovič a v záverečnej dvojminútovke tretiny zvýšili už na 5:2 Šinkevič a Stas. Slovinci sa v tretej tretine ešte snažili skorigovať stav, mali šance, trafili aj žŕdku, no gól sa im už streliť nepodarilo a nič na tom nezmenila ani záverečná, takmer trojminútová hra bez brankára.