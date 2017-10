Slovinsko: Prezident Borut Pahor podľa odhadov získa druhý mandát

Borut Pahor, archívna snímka Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Ľubľana 22. októbra (TASR) - Slovinský prezident Borut Pahor si už v nedeľňajšom prvom kole volieb novej hlavy štátu zabezpečil druhé funkčné obdobie vo svojom úrade. Vyplýva to z predvolebných odhadov, o ktorých s odvolaním sa na tamojšiu televíziu RTV Slovenija informuje agentúra DPA.Všeobecne sa očakáva, že Pahor získa 56,2 percenta hlasov a skončí pred svojím konkurentom Marjanom Šarecom, primátorom mesta Kamnik, ktorý podľa prieskumu získa 22,5 percenta hlasov. Kandidát musí získať nadpolovičnú väčšinu hlasov, ak sa chce vyhnúť druhému kolu hlasovania. Pahor si druhý päťročný mandát zabezpečil v konkurencii ďalších ôsmich kandidátov na post najvyššieho predstaviteľa krajiny.Volebné miestnosti sa otvorili o 07.00 h a zatvorili sa o 19.00 h. Svoj hlas mohlo odovzdať v niektorej z dovedna 3200 volebných miestností a tiež na slovinských veľvyslanectvách a konzulátoch v zahraničí zhruba 1,7 milióna oprávnených voličov. Predbežné výsledky sa očakávajú približne o 22.00 h.Tie oficiálne však budú oznámené až 3. novembra. Ak by žiadny z kandidátov nezískal viac než 50 percent hlasov, druhé kolo volieb by sa konalo 12. novembra. Novozvolený prezident nastúpi do svojej funkcie 23. decembra.O voličské hlasy sa okrem zmienenej dvojice uchádzali aj šéfka opozičných kresťanských demokratov z Nového Slovinska (N.Si) Ljudmila Novaková či úradujúca ministerka školstva Maja Makovecová Brenčičová.Ďalšími kandidátmi boli europoslankyňa Romana Tomcová z najväčšieho opozičného subjektu Slovinská demokratická strana (SDS), aktivistka proti interrupciám Angelca Likovičová, starosta mesta Koper Boris Popovič a kandidátka Slovinskej ľudovej strany (SLS) Suzana Larová Krauseová.Borut Pahor sa svojho prvého funkčného obdobia na poste prezidenta Slovinska ujal v decembri 2012.