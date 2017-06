Slovinsko upravilo hraničné kontroly počas dovolenkovej sezóny

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ľubľana 20. júna (TASR) - Slovinské ministerstvo vnútra dnes informovalo Európsku komisiu o podmienkach úpravy hraničných kontrol počas vrcholiacej turistickej sezóny, keď sa očakáva nápor turistov na cestách a na hraničných priechodoch s Chorvátskom.Podľa slovinskej agentúry STA môže byť v tomto období až do 30. septembra uplatnená úprava hraničných kontrol zo systémových na cielené. Opatrenie sa bude uplatňovať najmä v prípade osôb cestujúcich do Chorvátska.Na niektorých hraničných priechodoch, kde zaznamenali hustejšiu premávku, už cielená kontrola funguje. Systematická kontrola sa uplatňuje len v určitých kategóriách cestujúcich, najmä v prípade občanov tretích krajín.Podľa slovinskej pohraničnej polície bude rozhodnutie o prechode zo systematickej na cielenú kontrolu platiť len pre určité hraničné priechody a bude závisieť od konkrétnej situácie.Nové, sprísnené pravidlá uplatňovania systematickej hraničnej kontroly všetkých osôb na vonkajších hraniciach schengenského priestoru boli reakciou na teroristické útoky v Európe a začali platiť od 7. apríla. Spôsobovali dlhé kolóny a meškania na slovinsko-chorvátskych hraniciach. Slovinsko a Chorvátsko preto navrhli EK prechod zo systematických kontrol na cielené kontroly vybraných jednotlivcov a to najmä v čase vrcholiacej turistickej sezóny.Podľa EK môžu obe krajiny prejsť na cielené kontroly počas najvyťaženejších hodín turistickej sezóny, mali by však tiež v tomto období personálne posilniť pracovníkov na hraničných priechodoch a koordinovať svoju činnosť.