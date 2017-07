Slovinsko zažíva rozmach turizmu, čiastočne aj vďaka Melanii Trumpovej

Prvá dáma USA Melania Trumpová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ľubľana 31. júla (TASR) - Slovinsko momentálne zažíva prudký rozmach turistického ruchu čiastočne aj vďaka skutočnosti, že ide o vlasť novej prvej dámy Spojených štátov Melanie Trumpovej. Vyplýva to z dnes zverejnenej správy Slovinského štatistického úradu, o ktorej informovala agentúra AP.Podľa údajov štatistického úradu navštívilo v prvej polovici tohto roka túto malú európsku krajinu s približne dvojmiliónovou populáciou 1,939 milióna turistov. To je o približne 15 percent viac než v rovnakom období minulého roka. O zhruba 15 percent sa tiež od januára, keď sa Donald Trump ujal prezidentského úradu, zvýšil počet Američanov cestujúcich do Slovinska.Napriek celkovému nárastu turizmu v Slovinsku sa však podľa Karmen Hrenovej zo Slovinského štatistického úradu takmer nezmenil počet návštevníkov, ktorí sa rozhodnú prenocovať v slovinskom meste Sevnica, kde Melania Trumpová vyrastala.Prvá dáma USA sa narodila ako Melanija Knavsová v apríli 1970 v slovinskom Novom meste a vyrastala v neďalekej Sevnici, odkiaľ ako dvadsiatnička vyrazila do sveta za kariérou modelky. Je treťou manželkou newyorského realitného magnáta a súčasného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Slovinsko Melania zrejme poslednýkrát navštívila v júli 2002, keď Trumpa v kúpeľnom meste Bled predstavila svojim rodičom.Po zvolení Trumpa za amerického prezidenta začali slovinské cestovky organizovať zájazdy "po stopách Melanie Trumpovej", v rámci ktorých turistov vodia na miesta, kde Trumpová žila, študovala a pracovala ešte predtým, ako sa vydala na dráhu profesionálnej modelky a ako sa v roku 1996 presťahovala do New Yorku. Turistov sa snažia prilákať tiež sloganmi ako "Vitajte vo vlasti prvej dámy Spojených štátov amerických!", ktoré je možné nájsť na viacerých webstránkach propagujúcich nevšedné prírodné krásy Slovinska.