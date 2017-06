Slovinský klub ND Gorica zvíťazil v 1. predkole EL nad Širaku Gjumri

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. júna (TASR) - Futbalisti slovinského klubu ND Gorica zvíťazili v prvom zápase 1. predkola Európskej ligy UEFA 2017/2018 na pôde arménskeho Širaku Gjumri 2:0.Odvety sú na programe 4. a 6. júla. V hre sú v 1. predkole aj tri slovenské kluby - ŠK Slovan Bratislava, MFK Ružomberok a AS Trenčín.Európska liga UEFA 2017/2018 - prvé zápasy 1. predkola:Širak Gjumri - ND Gorica 0:2Irtyš Pavlodar - Dunav Ruse 1:0