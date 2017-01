Slovinský parlament schválil sprísnenie azylového zákona

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ľubľana 27. januára (TASR) - Slovinský parlament schválil vo štvrtok návrhy zmien v azylovom zákone, čím otvoril cestu k obmedzovaniu vstupu migrantov do krajiny a k zavedeniu hraničných kontrol v prípade opätovného nárastu migrácie.Parlament schválil zmeny v zákone pomerom hlasov 47 k 18. Tieto reštriktívne opatrenia budú môcť byť uvedené do praxe na žiadosť ministerstva vnútra a po schválení parlamentom, pričom na ich aktiváciu bude stačiť jednoduchá väčšina hlasov, informovala agentúra STA.Po aktivácii opatrenia Slovinsko nevpustí na svoje územie ľudí bez dokladov alebo tých, čo vstúpia do krajiny ilegálne. Nové opatrenie umožní aj zrýchlenie procesu vyhosťovania.Návrh zmien v azylovom zákone podporila aj časť opozície. Kritici novej právnej norme vyčítajú, že fakticky uzákoňuje porušovanie ľudských práv. Zákon kritizovali aj ľudskoprávne organizácie, vrátane Amnesty International, ktoré obvinili Slovinsko, že "zatvára svoje hranice pred zúfalými ľuďmi a obracia sa chrbtom k svojim povinnostiam vyplývajúcim z medzinárodného práva".Slovinsko je jednou z krajín na tzv. balkánskej trase využívanej migrantmi v rokoch 2015-16 na ich ceste do prosperujúcejšej časti Európy. Mnohí z migrantov boli utečenci zo Sýrie.