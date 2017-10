Slovinský prezident Pahor podľa prieskumov vyhrá voľby už v prvom kole

Borut Pahor Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Ľubľana 17. októbra (TASR) - Slovinský prezident Borut Pahor, ktorý sa bude v nadchádzajúcich nedeľných voľbách uchádzať o nové funkčné obdobie, by mal získať nadpolovičnú väčšinu hlasov už v prvom kole. Vyplýva to z výsledkov dvoch prieskumov, ktoré priniesla v pondelok tlačová agentúra STA.Prieskum spoločnosti Ninamedia pre denníky Večer a Dnevnik odhaduje, že v prvom kole prezidentských volieb, ktoré sa uskutoční najbližšiu nedeľu, Pahor získa 57,9 percenta hlasov a bude tak zvolený bez potreby konania druhého kola. Pahorovmu najvážnejšiemu súperovi Marjanovi Šarecovi - v súčasnosti starostovi mesta Kamnik - predpovedá zisk 22,7 percenta hlasov.Ďalší kandidáti by sa mali podľa uvedeného prieskumu umiestniť s výrazným odstupom pod desaťpercentnou hranicou. Oproti prieskumu spred týždňa bol zaznamenaný mierny nárast podpory pre Pahora a súčasne mierny pokles v prípade Šareca.Prieskum denníka Delo medzitým ukázal, že 52 percent opýtaných očakáva zvolenie prezidenta v prvom kole. Vyplýva z neho i prekvapujúco vysoká očakávaná účasť na voľbách - 62 percent respondentov uviedlo, že určite pôjde voliť, zatiaľ čo ďalších 22 percent sa vyjadrilo, že tak urobí pravdepodobne. Denník napriek tomu dospel k záveru, že skutočná účasť sa bude blížiť stavu spred piatich rokov, keď dosiahla 48,4 percenta v prvom kole a 42 percent v druhom.