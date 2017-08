Slovinský tenista Žemlja ukončí v piatok kariéru exhibičným zápasom

Na snímke Slovinec Grega Žemlja. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Portorož 7. augusta (TASR) - Slovinský tenista Grega Žemlja ukončí v piatok svoju profesionálnu kariéru. Jediný Slovinec, ktorý sa doteraz dostal do top 50 svetového rebríčka, sa rozlúči v exhibičnom zápase proti Aljažovi Bedeneovi a Kaje Juvanovej na challengerovom turnaji Slovenia Open v Portoroži.Tridsaťročný Žemlja sa stal prvým Slovincom, ktorý vyhral challengerový turnaj (Cancun 2008) a ktorý sa dostal do hlavnej súťaže grandslamu (Wimbledon 2009). Najvyššie v rebríčku ATP bol v júli 2013, keď mu patrilo 43. miesto. Do prvej päťdesiatky sa žiadny iný slovinský tenista doteraz nedostal. Rodák z Ľubľany Bedene je síce momentálne 47., ale už reprezentuje Veľkú Britániu. Informáciu priniesla agentúra STA.