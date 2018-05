Slovnaft Cup: Slovan obhájil trofej, v prerušenom finále zdolal Ružomberok

Na snímke vľavo viceprezident ŠK Slovan Bratislava Ivan Kmotrík ml. pri hráčoch klubu počas prerušeného finále Slovnaft Cup-u medzi ŠK Slovan Bratislava – MFK Ružomberok v Trnave v utorok 1. mája 2018. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Na snímke vľavo viceprezident ŠK Slovan Bratislava Ivan Kmotrík ml. pri hráčoch klubu počas prerušeného finále Slovnaft Cup-u medzi ŠK Slovan Bratislava – MFK Ružomberok v Trnave v utorok 1. mája 2018. Foto: TASR/Lukáš Grinaj

finále Slovnaft Cupu 2017/2018 - Štadión A. Malatinského, Trnava:



ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok 3:1 (1:0)



Góly: 25. Šporar, 48. Božikov, 60. Holman - 58. Gál-Andrezly. Rozhodovali: P. Hrčka - D. Hrčka, Ádám, ŽK: Bajrič - Daniel, Pikk, P. Maslo, 4405 divákov



Slovan: Šulla - Čikoš, Bajrič, Božikov, Sekulič - Nono - Rabiu, Holman (82. De Kamps), Moha - Čavrič (72. Hološko), Šporar (89. Vittek)



Ružomberok: Macík - P. Maslo, J. Maslo, Jonec, Pikk - Ľupták (81. Takáč) - Daniel, Qose, Gešnábel, Gál-Andrezly (72. Kostadinov) - Gerec (90. Kunca)

Historický prehľad výsledkov finálových zápasov Slovenského pohára vo futbale:



2018: ŠK SLOVAN BRATISLAVA - MFK Ružomberok 3:1 / Trnava



2017: MFK Skalica - ŠK SLOVAN BRATISLAVA 0:3 / NTC Poprad



2016: ŠK Slovan Bratislava - AS TRENČÍN 1:3 (0:0) / Trnava



2015: AS TRENČÍN - FK Senica 2:2 po predĺžení (1:1, 1:1), 3:2 v rozstrele z 11 m / Poprad



2014: Slovan Bratislava - MFK KOŠICE 1:2 (1:1) / Myjava



2013: MŠK Žilina - ŠK SLOVAN BRATISLAVA 0:2 (0:1) / Ružomberok



2012: FK Senica - MŠK ŽILINA 2:3 pp (2:2, 1:1) / Bardejov



2011: ŠK SLOVAN BRATISLAVA - MŠK Žilina 3:3 (1:2, 2:2) po predĺžení, na pok. kopy 5:4 / Banská Bystrica



2010: FC Spartak Trnava - ŠK SLOVAN BRATISLAVA 0:6 (0:3) / Michalovce



2009: MFK KOŠICE - FC Artmedia Petržalka 3:1 (1:0) / Senec



2008: FC ARTMEDIA PETRŽALKA - FC Spartak Trnava 1:0 (0:0) / Žilina



2007: FC Senec - FC VION ZLATÉ MORAVCE 0:4 (0:1) / Bratislava



2006: Spartak Trnava - MFK RUŽOMBEROK 0:0 po predĺžení, na pok. kopy 3:4 / Bratislava



2005: DUKLA BANSKÁ BYSTRICA - FC Artmedia Bratislava 2:1 / Nitra



2004: ARTMEDIA PETRŽALKA - Steel Trans Ličartovce 2:0 / Dunajská Streda



2003: MATADOR PÚCHOV - Slovan Bratislava 2:1 po predĺžení / Topoľčany



2002: VTJ KOBA SENEC - Matador Púchov 1:1 po predĺžení (1:1, 0:0), na pok. kopy 4:2 / Považská Bystrica



2001: INTER BRATISLAVA - MŠK SCP Ružomberok 1:0 / Dubnica nad Váhom



2000: INTER BRATISLAVA - 1. FC Košice 1:1 po predĺžení, na pok. kopy 4:2 / Prešov



1999: SLOVAN BRATISLAVA - Dukla Banská Bystrica 3:0 / Žiar nad Hronom



1998: SPARTAK TRNAVA - 1. FC Košice 2:0 / Bratislava



1997: SLOVAN BRATISLAVA - Tatran Prešov 1:0 / Trenčín



1996: CHEMLON HUMENNÉ - Spartak Trnava 2:1 / Vranov



1995: INTER BRATISLAVA - DAC Dunajská Streda 1:1 po predĺžení, na pok. kopy 3:1 / Dubnica



1994: SLOVAN BRATISLAVA - Tatran Prešov 2:1 po predĺžení / Brezno



1993: 1. FC KOŠICE - DAC Dunajská Streda 0:0, na pok. kopy 5:4 / Rimavská Sobota



1992: TATRAN PREŠOV - Lokomotíva Košice 2:0 / Dolný Kubín



1991: SPARTAK TRNAVA - FC Nitra 1:0 / Ružomberok



1990: INTER BRATISLAVA - ZVL Žilina 6:0 / Žiar nad Hronom



1989: SLOVAN BRATISLAVA - ZVL Považská Bystrica 2:1 / Hlohovec



1988: INTER BRATISLAVA - Spartak Trnava 1:0 / Trenčín



1987: DAC DUNAJSKÁ STREDA - Plastika Nitra 0:0, na pok. kopy 6:5 / Trnava



1986: SPARTAK TRNAVA - ZVL Žilina 1:0 / Prievidza



1985: LOKOMOTÍVA KOŠICE - Tatran Prešov 1:1 a 1:0



1984: INTER BRATISLAVA - Dukla Banská Bystrica 2:0 a 1:0



1983: SLOVAN BRATISLAVA - Plastika Nitra 0:0 a 1:1



1982: SLOVAN BRATISLAVA - ZŤS Petržalka 3:1 a 0:0



1981: DUKLA BANSKÁ BYSTRICA - ZŤS Košice 1:1 a 1:0



1980: ZŤS KOŠICE - ZVL Žilina 2:4 a 5:0



1979: LOKOMOTÍVA KOŠICE - Inter Bratislava 2:2 a 3:0



1978: JEDNOTA TRENČÍN - Slovan Bratislava 1:0 a 3:1



1977: LOKOMOTÍVA KOŠICE - ZVL Žilina 0:2 a 4:0



1976: SLOVAN BRATISLAVA - Inter Bratislava 0:0 a 2:1



1975: SPARTAK TRNAVA - AC Nitra 2:0 a 1:2



1974: SLOVAN BRATISLAVA - Spartak Trnava 0:0 a 2:2, na pok. kopy 6:5



1973: VSS KOŠICE - Tatran Prešov 3:0 a 3:3



1972: SLOVAN BRATISLAVA - Spartak Trnava 1:2 a 4:1 po predĺžení



1971: SPARTAK TRNAVA - Slovan Bratislava 2:0 a 0:1



1970: SLOVAN BRATISLAVA - Dukla Banská Bystrica 2:2 a 1:0







Historický prehľad výsledkov Československého pohára



1993: 1. FC KOŠICE - Sparta Praha 5:1



1992: Sparta Praha – TATRAN PREŠOV 2:1



1991: Baník Ostrava – SPARTAK TRNAVA 6:1



1990: Dukla Praha - INTER BRATISLAVA 1:1 po predĺžení, na pok. kopy 5:4



1989: Sparta Praha - SLOVAN BRATISLAVA 3:0



1988: Sparta Praha - INTER BRATISLAVA 2:0



1987: DAC DUNAJSKÁ STREDA - Sparta Praha 0:0 po predĺžení, na pok. kopy 3:2



1986: SPARTAK TRNAVA - Sparta Praha 1:1 po predĺžení, na pok. kopy 4:3



1985: Dukla Praha - LOKOMOTÍVA KOŠICE 3:2



1984: Sparta Praha - INTER BRATISLAVA 4:2



1983: Dukla Praha - SLOVAN BRATISLAVA 2:1



1982: SLOVAN BRATISLAVA - Bohemians Praha 0:0 po predĺžení, na pok. kopy 4:2



1981: Dukla Praha - DUKLA BANSKÁ BYSTRICA 4:1



1980: Sparta Praha - ZŤS KOŠICE 2:0



1979: LOKOMOTÍVA KOŠICE - Baník Ostrava 2:1



1978: Baník Ostrava - JEDNOTA TRENČÍN 1:0



1977: LOKOMOTÍVA KOŠICE - Sklo Union Teplice 2:1



1976: Sparta Praha - SLOVAN BRATISLAVA 3:2 a 1:0



1975: SPARTAK TRNAVA - Sparta Praha 3:1 a 1:0



1974: SLOVAN BRATISLAVA - Slavia Praha 0:1 a 1:0, na pok. kopy 4:3



1973: Baník Ostrava - VSS KOŠICE 1:2 a 3:1



1972: Sparta Praha - SLOVAN BRATISLAVA 0:1 a 4:3, na pok. kopy 4:2



1971: SPARTAK TRNAVA - Škoda Plzeň 2:1 a 5:1



1970: TJ GOTTWALDOV - Slovan Bratislava 3:3 a 0:0, na pok. kopy 4:3







Víťazi Slovenského pohára podľa počtu víťazstiev



15 - Slovan Bratislava



6 - Inter Bratislava



5 - Spartak Trnava



3 - Lokomotíva Košice



2 - Dukla Banská Bystrica, Artmedia Petržalka, MFK Košice, AS Trenčín



1 - VSS Košice, ZŤS Košice, 1. FC Košice, Jednota Trenčín, Chemlon Humenné, Tatran Prešov, DAC Dunajská Streda, VTJ Koba Senec, Matador Púchov, MFK Ružomberok, FC ViOn Zlaté Moravce, MŠK Žilina







Víťazi Slovenského pohára od r. 1993



8 - Slovan Bratislava (2018, 2017, 2013, 2011, 2010, 1999, 1997, 1994)



3 - Inter Bratislava (2001, 2000, 1995)



2 - Artmedia Petržalka (2008, 2004), MFK Košice (2014, 2009), AS Trenčín (2016, 2015)



1 - MŠK Žilina (2012), FC ViOn Zlaté Moravce (2007), MFK Ružomberok (2006), Dukla Banská Bystrica (2005), Matador Púchov (2003), VTJ Koba Senec (2002), Spartak Trnava (1998), 1. FC Košice (1993)

Trnava 1. mája (TASR) -Futbalisti bratislavského Slovana zvíťazili v utorkovom finále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2017/2018 v Trnave nad MFK Ružomberok 3:1 a obhájili trofej z vlaňajška. Hlavný rozhodca Patrik Hrčka poslal oba tímy v 72. minúte do šatní po opakovanom hádzaní delobuchov fanúšikmi Slovana a nariadil vypratať ich sektor, finále sa dohralo bez ich prítomnosti.Slovanu pripadne putovný pohár a zinkasuje prémiu 50.000 eur, zdolaný finalista si prilepší o 20.000 eur. "Belasí" si vďaka triumfu v národnom pohári zaistili miestenku v 1. predkole Európskej ligy UEFA 2018/2019 a opäť zabojujú o Československý Superpohár. Slovan získal do vitríny rekordnú pätnástu trofej SP, ôsmu od roku 1993. Pokiaľ skončí v tabuľke Fortuna ligy do 3. miesta, budú hrať mužstvá na 4. až 7. priečke barážové stretnutia o účasť v 1. predkole EL.Ako prvý pohrozil Slovan, krížny volej Čavriča preletel vedľa pravej žrde ružomberskej bránky. "Belasí" sa snažili kombinačnou hrou dostať za obranu súpera, ale ten odolával a pokúšal sa o rýchle brejky. Tie však neviedli k úspechu a početné fanúšikovské tábory finálových aktérov boli dlhší čas svedkami nie príliš atraktívneho futbalu. Až v 25. minúte si na center Mohu z ľavej strany najvyššie vyskočil Šporar a umiestnenou hlavičkou nedal Macíkovi šancu - 1:0. Inkasovaný gól Ružomberčanov neprinútil k zvýšeniu ofenzívnej aktivity, Slovan mal hru pod kontrolou. V 42. minúte Šporarovu krížnu prihrávku odkopol pred Holmanom v poslednej chvíli P. Maslo a zabránil druhému gólu v sieti "Ruže". Liptáci si mohli vydýchnuť aj po situácii, keď zákrok Pikka na Šporara neposúdil hlavný rozhodca P. Hrčka ako nedovolený.Slovan zvýšil náskok v 48. minúte, keď sa po rohu Holmana presadil hlavou stopér Božikov - 2:0. Ružomberku sa podarilo znížiť o desať minút po chybe obrany Slovana, ktorú potrestal Gál-Andrezly - 2:1. Finále mohlo dostať nový náboj, ale už o dve minúty Holman zblízka vrátil Slovanu dvojgólové vedenie - 3:1. Následne zo sektoru slovanistických fanúšikov dopadlo na trávnik niekoľko delobuchov a arbiter z obáv o bezpečnosť prvýkrát prerušil zápas. Ultras Slovana prišli dohovoriť kapitán Sekulič i klubová ikona Vittek, ale nepochodili. Situáciu, aj to iba na pár minút, upokojili slová viceprezidenta klubu Ivana Kmotríka ml. Po ďalšej várke delobuchov však nasledoval pokyn rozhodcu, aby mužstvá odišli do šatní a finále pokračovalo po vyprataní sektora fanúšikov Slovana. V 84. minúte mohol vrátiť Ružomberok do hry Regec, ale loptu poslal trestuhodne vysoko nad bránku.