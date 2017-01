Služba Spotify ponúkla Obamovi džob 'prezident playlistov'

Americký prezident Barack Obama Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 10. januára (TASR) - Barackovi Obamovi zostáva ešte niekoľko dní do skončenia jeho posledného funkčného obdobia v Bielom dome, ale tohto čoskoro nezamestnaného svetového lídra už láka do svojich radov služba na streamovanie hudby Spotify.Oddelenie webovej stránky ponúkajúce voľné pracovné miesta zverejnilo v pondelok informáciu o neobsadenom mieste s názvom(riaditeľ pre playlisty). Táto pozícia si vyžaduje muža s, ako aj s Nobelovou cenou za mier.Náplň práce bude prispôsobená Obamovej kariére, mal by napríklad prichádzať s novými nápadmi na playlisty pre rôzne príležitosti -Americký prezident Obama má vyše 400.000 priaznivcov na svojej hudobnej streamovacej stránke, kde prvý vlastný playlist zverejnil v auguste 2015. Preto Obama v minulosti žartoval, že keď odíde z Bieleho domu, začne pracovať pre Spotify.Podľa manželky amerického veľvyslanca vo Švédsku povedal Obama na stretnutí s diplomatmi, žena džob od Spotify. (Spoločnosť má sídlo vo švédskej metropole Štokholm, vznikla v roku 2008 a ponúka streamovanie hudby od vybraných vydavateľstiev.)napísal neskôr Obamovi na Twitteri spoluzakladateľ služby a zároveň výkonný riaditeľ Daniel Ek.Obama, ktorý sa chystá naďalej spolupracovať s prezidentskou knižnicou Obamovej nadácie, má ešte len oznámiť svoje plány do budúcnosti po odchode z Bieleho domu 20. januára. Vtedy bude inaugurovaný jeho nástupca Donald Trump.Obama je aktívnym užívateľom služby Spotify od roku 2015, keď sa k nej oficiálne pripojil, a získal si tisíce fanúšikov za svoje letné hudobné mixy a za