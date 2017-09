Služba včasnej intervencie pomáha rodinám s postihnutými deťmi

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. septembra (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) zriadil začiatkom tohto roka terénnu sociálnu službu - Službu včasnej intervencie pre rodiny s deťmi s oneskoreným, nerovnomerným alebo rizikovým vývinom a so zdravotným postihnutím do siedmich rokov. Poskytuje ju Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka v Bratislave, ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Lucia Forman.Poslaním služby včasnej intervencie je podporiť a sprevádzať rodinu s dieťaťom so zdravotným postihnutím, pomôcť im zorientovať sa v náročnej životnej situácii, ako aj pomôcť nájsť vlastné zdroje pre ich plnohodnotný a kvalitný život. V súčasnosti pracovníci Služby včasnej intervencie poskytujú pravidelne pomoc 11 rodinám s deťmi so zdravotným postihnutím.priblížila Forman. Rodičom odborníci poskytujú potrebné informácie, radia v sociálnej a terapeutickej oblasti, sprostredkovávajú kontakty na odborníkov z rôznych oblastí. Taktiež pomáhajú pri výbere a zaobstaraní rehabilitačných a stimulačných pomôcok. Terénna služba včasnej intervencie je bezplatná a krajom podporovaná.