Službu Spotify zažalovali za neoprávnené používanie skladieb

New York 3. januára (TASR) - Americká spoločnosť Wixen Music Publishing, ktorá vlastní autorské práva k dielam hudobných interpretov ako Tom Petty, Neil Young, Weezer alebo The Doors, zažalovala švédsku streamovaciu službu Spotify za to, že bez povolenia a finančného vyrovnania používa tisíce skladieb.Od Spotify preto požaduje náhradu škody vo výške najmenej 1,6 miliardy dolárov a zastavenie tejto činnosti, informoval v stredu webový portál hudobného časopisu Rolling Stone.Žaloba podaná na Spotify spoločnosťou Wixen Music Publishing prichádza po viacerých žalobách, ktoré boli zamerané na nevyplácanie tantiém zo strany tejto streamovacej služby.Nahrané skladby majú dve odlišné autorské práva - na záznam zvuku, ktorý zvyčajne vlastní nahrávacia spoločnosť, a na hudobnú zložku, ktorej vlastníkom je skladateľ alebo vydavateľstvo.Wixen Music Publishing obviňuje službu Spotify z toho, že si nezaobstarala priamu licenciu ani povinnú licenciu na použitie piesní z jej katalógu. Spoločnosť tvrdí, že Spotify delegovala túto úlohu na spoločnosť Harry Fox Agency, ktorá sa zaoberá autorskými právami v USA. Tá to však podľa Rolling Stone nezvládla.