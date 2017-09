Službu včasnej intervencie v Prievidzi využíva desať rodín

Ilustračné foto Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Prievidza 20. septembra (TASR) - Prostredníctvom svojej služby včasnej intervencie pomáha Centrum sociálnych služieb (CSS) Domino v Prievidzi desiatim rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi. S jej poskytovaním začalo Domino ako prvé v Trenčianskom kraji v marci. Mamy, ktoré novú službu využívajú, ju podľa svojich slov považujú za veľkú pomoc.skonštatovala Miriama Danišková, ktorá chodí do Domina so svojím synom. Služba včasnej intervencie podľa jej ďalších slov pomáha aj jej, vníma ju ako psychickú podporu, keď sa cíti zle alebo je vyčerpaná.So svojím synom Lukášom využíva službu včasnej intervencie i Danka Fajerová.priblížila.skonštatovala riaditeľka CSS Domino Iveta Lauková.dodala.Najmladšie dieťa, ktoré využíva službu včasnej intervencie, má jeden rok, najstarší klient je vo veku šesť rokov. V centre poskytujú rodinám nielen sociálne poradenstvo, odborné a psychologické konzultácie, ale zabezpečujú aj rehabilitácie, hipoterapiu, fyzioterapiu či plávanie. Službu realizuje centrum ambulantnou a terénnou formou.