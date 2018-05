Služby SHMÚ sa zlepšujú, ústav však trápi nedostatok ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. mája (TASR) - Situácia v Slovenskom hydrometeorologickom ústave (SHMÚ) je lepšia ako v minulosti, najmä čo sa týka kvality pozorovacích systémov, ale aj rozpočtu. Na štvrtkovom verejnom odpočte činnosti ústavu za rok 2017 to povedal jeho generálny riaditeľ Martin Benko. SHMÚ však podľa jeho slov bojuje so zastaranými technológiami a začína pociťovať aj nedostatok odborníkov.priblížil Benko. V najbližších mesiacoch SHMÚ plánuje inštalovať nové sondy na monitoring žiarenia, čím by sa mal systém zlepšiť.Ústav chce podľa jeho slov pokračovať aj v obnove a rozširovaní monitoringu kvality ovzdušia v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Vynoviť chce aj monitoring povrchovej a podzemnej vody.V roku 2017 SHMÚ spustil ďalšiu fázu monitorovania sucha.vysvetlila riaditeľka úseku hydrologická služba Jana Poórová s tým, že postupne chcú mať takýchto staníc okolo 120.SHMÚ okrem monitorovania počasia, vody a ovzdušia vykonáva aj množstvo iných činností. Zaujímavosťou je napríklad projekt rozvojovej pomoci v Gruzínsku, kde pomáhal tamojším kolegom monitorovať sucho a využívať diaľkové meranie.