Foto: Teraz.sk Foto: Teraz.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. augusta (TASR) - Služby slovensko.sk v júli 2017 využilo 1,5 milióna občanov. Informoval o tom dnes Martin Kóňa zo sekcie komunikácie Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES).Online komunikácia podnikateľov so štátom funguje podľa neho naplno viac ako mesiac. Počas júla úrady zaslali podnikateľom do elektronických schránok takmer 400.000 rozhodnutí, ktoré ešte pred pár mesiacmi chodili klasickou poštou. Do schránok sa prihlásili zástupcovia vyše 100.000 firiem.Pripomenul, že od 1. júla 2017 sú podľa zákona orgány verejnej moci povinné komunikovať s firmami zapísanými v Obchodnom registri SR elektronicky. Na prístup do firemnej e-schránky potrebujú štatutári alebo nimi poverené osoby elektronický občiansky preukaz s čipom a bezpečnostným osobným kódom BOK.povedal generálny riaditeľ NASES Norbert Molnár.Počas júla 2017 sa do elektronických schránok prihlásilo celkom 893.719 používateľov. V tomto mesiaci sa prvýkrát do schránky prihlásilo 41.796 z nich. Najviac ľudí navštívilo svoju e-schránku v utorok 4. júla, kedy systém zaznamenal 9645 unikátnych prihlásení.Minimálne raz sa prihlásilo k 31. júlu 2017 do schránky 103.808 fyzických osôb a 109.458 právnických osôb.vysvetlil Molnár.V júli bolo cez portál slovensko.sk zaslaných celkovo 145.417 podaní, z toho 124.459 podaní uskutočnili právnické osoby, 2930 fyzické osoby a 18.028 orgány verejnej moci.Do 261.573 aktivovaných elektronických schránok právnických osôb prišlo v júli celkom 389.953 úradných rozhodnutí, do schránok fyzických osôb 2396 rozhodnutí a orgány verejnej moci si medzi sebou zaslali 58.384 rozhodnutí. Sumárny počet správ, ktoré boli zaslané cez slovensko.sk, ku koncu júla predstavuje 27.510.900.Najviac sa na slovensko.sk prihlasujú občania z Bratislavského kraja, tvoria až 44 %. Celkový počet prístupov na portál v mesiaci júl bol 1.518.618.Nárast zaznamenalo aj Kontaktné centrum ústredného portálu slovensko.sk, ktoré počas júla vybavilo 9255 žiadostí. V porovnaní s júlom 2016 ide o viac ako 400-% nárast, v júli 2016 vybavili operátori 1733 žiadostí občanov.