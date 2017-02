Ilustračná fotografia Foto: TASR - Alexandra Moštková Ilustračná fotografia Foto: TASR - Alexandra Moštková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. februára (TASR) – Novú smart lavičku má už aj bratislavské Nové Mesto. Mestská časť ju osadila na štvormesačné skúšobné obdobie vo vynovenom detskom ihrisku na Jahodnej na Kramároch. Ide o jedno z najväčších ihrísk na území samosprávy, ktorá sa podľa vyjadrení novomestského starostu Rudolfa Kusého pre túto lokalitu rozhodla, aby neinovovala iba na Račianskom mýte či na Kuchajde."Lavička je inteligentná, síce nerozpráva a ako si niektorí myslia, tak nehreje, ale slúži na nabíjanie a zároveň slúži ako wifi," hovorí Kusý s tým, že ide o jedno z nových smart riešení, ktorými chce samospráva robiť mestskú časť atraktívnejšou. Inšpirácie na nové trendy nachádza zväčša v zahraničí, či už ide o predmetné lavičky z Dubrovníka alebo špeciálne koše v tvare cigarety."Lavička má na sebe solárne panely, ktorými získava energiu zo slnka. Tú používa na nabíjanie mobilov a iných zariadení, ako aj na prevádzku bezdrôtovej siete," vysvetľuje starosta. V noci, keď sa nepočíta s tým, že by bol niekto na detskom ihrisku, je lavička vypnutá, aby zbytočne nemíňala energiu. Samospráva ju má bezplatne zapožičanú na štyri mesiace, potom si jej využívanie vyhodnotí, čiže koľko ľudí ju použilo na prístup na internet a koľkým návštevníkom slúžila na dobitie batérie v mobile.Ak bude projekt úspešný, mestská časť zvažuje osadenie ďalších smart lavičiek. "O prípadnom umiestnení ďalšej lavičky budeme komunikovať s miestnymi obyvateľmi. Bude to však určite v niektorom z parkov, prípadne v blízkosti detského ihriska," dodáva Kusý.Novú "inteligentnú" lavičku má od minulého týždňa aj hlavné mesto, a to na Primaciálnom námestí. Poskytuje nabíjanie mobilných zariadení káblom i bezdrôtovo a pripojenie na internet a jej vstavané senzory zbierajú informácie o teplote, tlaku, vlhkosti vzduchu, zložení atmosférických plynov či o počte užívateľov. Mestská samospráva ju má v testovacej prevádzke na tri mesiace.