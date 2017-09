Smartfón so skladacím displejom majú uviesť na trh už na budúci rok

Kórejský výrobca elektrotechnických zariadení prvý raz predstavil ohybný displej - prototyp Youm v roku 2013. Teraz technologický gigant hovorí, že toto už mýtické zariadenie by chceli predávať budúci rok pod značkou Galaxy Note.Nové zariadenie by smartfónom malo priniesť veľké displeje. Flexibilné OLED displeje sú súčasťou každého smartfónu so zahnutou obrazovkou. Vďaka novinke bude obraz prechádzať z jedného displeja do druhého cez ohyb otvárania.