Sme rodina chce oslobodiť od doplatkov za lieky malé deti aj seniorov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. januára (TASR) - Viac ako jeden a pol milióna poistencov zdravotných poisťovní by mohlo byť oslobodených od doplatkov za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny. Malo by ísť o mladé rodiny s malými deťmi, dôchodcov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Počíta s tým novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín z dielne poslancov hnutia Sme rodina Borisa Kollára, Zuzany Šebovej, Petry Krištúfkovej a Ľudovíta Gogu.uvádzajú predkladatelia návrhu.Navrhujú takto podporiť mladé rodiny s deťmi do troch rokov, ako aj dôchodcov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. "vysvetľuje hnutie Sme rodina, ktoré chce takto zabezpečiť kvalitnejší život týmto skupinám ľudí.V novele presne určujú, že doplatky za lieky by nemali platiť deti do troch rokov, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, invalidný dôchodca, invalidný výsluhový dôchodca alebo invalid, ktorému nevznikol nárok na invalidný dôchodok. Ďalej poberateľ starobného dôchodku, dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov vo veku ustanovenom na vznik nároku na starobný dôchodok. A tiež osoba, ktorá má dôchodkový vek a nevznikol jej nárok na starobný dôchodok.Novela podľa hnutia nezaťaží štátny rozpočet ani rozpočet samospráv, iba rozpočty zdravotných poisťovní." povedala Šebová, podľa ktorej tieto peniaze patria poistencom. Zmeny si podľa Sme rodina vyžiadajú úpravu informačného systému zdravotných poisťovní.upozorňujú.