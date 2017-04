Sme rodina chce sprísniť podmienky zverovania maloletých detí

Na snímke predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Bratislava 28. apríla (TASR) - Podmienky pri zverovaní maloletých detí do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti by sa mali sprísniť. Navrhujú to poslanci z hnutia Sme rodina v novele zákona o rodine. Zmenou chcú zabrániť tomu, aby súdy zverovali maloleté deti osobám, ktoré spáchali úmyselný trestný čin.Boris Kollár, Petra Krištúfková a Zuzana Šebová navrhujú, aby zákon jasne hovoril, že osoba, ktorej môže byť súdom zverené maloleté dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti, nesmela byť páchateľom úmyselného trestného činu.Po novom by tiež súd mal povinne preskúmať osobu, ktorej zverí maloleté dieťa, a zistiť, či nespáchala úmyselný trestný čin. Súd by si mal podľa návrhu vyžiadať odpis z registra trestov.Poslanci sa pre zmeny v zákone rozhodli preto, že súčasný stav jasne nehovorí o povinnosti preskúmať, či daná osoba nespáchala úmyselný trestný čin.odôvodňujú svoj návrh.Tieto osoby podľa poslancov v mnohých prípadoch zverené maloleté dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti alebo v pestúnskej starostlivosti sexuálne zneužívali.Poslanci by chceli, aby novela bola účinná od 1. augusta.