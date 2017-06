Sme rodina chce väčšiu ochranu spotrebiteľov v dobrovoľných dražbách

Na snímke vľavo poslanec Milan Krajniak (Sme Rodina) a vpravo poslanec Boris Kollár (Sme Rodina) počas zasadnutia 18. schôdze Národnej rady SR v Bratislave 13. júna 2017. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. júna (TASR) - Hnutie Sme rodina chce väčšiu ochranu spotrebiteľov pred záložnými veriteľmi v dobrovoľných dražbách. Do parlamentu predložilo novelu Občianskeho zákonníka, ktorou sa majú upraviť podmienky záložného práva, ktoré súvisí s dobrovoľnými dražbami.vyhlásil na dnešnej tlačovej konferencii v parlamente líder hnutia Boris Kollár. Podľa neho politici pred týmto problémom zatvárajú oči dlhé roky.myslí si Kollár.Poslanci hnutia chcú odstrániť súčasný stav, kedy je podľa nich možné, aby sa záložný veriteľ domáhal uspokojenia svojej pohľadávky zabezpečenej nehnuteľnosťou bez akejkoľvek efektívnej preventívnej súdnej kontroly. Záložným veriteľom, najmä bankám, správcom domov a spoločenstvom vlastníkov bytov, by sa síce podľa nich sťažilo dosiahnutie uspokojenia ich nesplácaných pohľadávok, rozhodne by sa im však neznemožnilo dosiahnutie uspokojenia pohľadávky.vysvetlil zmeny poslanec hnutia Milan Krajniak.Prípustná bude aj notárska zápisnica, v ktorej dlžník a záložca vyhlásia, že súhlasia s vykonateľnosťou pohľadávky. Právnou normou sa bude parlament zaoberať už na aktuálnej schôdzi.