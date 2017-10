Sme rodina chce zmierniť podmienky nároku na základný bankový produkt

Na snímke Milan Krajniak Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. októbra (TASR) - Podmienky poskytovania základného bankového produktu pre spotrebiteľa by sa mali upraviť tak, aby zohľadnili čo najväčšiu skupinu obyvateľstva. Tvrdí to opozičné hnutie Sme rodina, ktorého predstavitelia v závere tretieho rokovacieho dňa 21. schôdze NR SR predstavili novelu zákona o bankách.Poslanec Milan Krajniak (Sme rodina) pripomenul, že Národná banka Slovenska zverejnila údaje o zisku bankového sektora od začiatku roka.povedal.Základný bankový produkt je podľa zákona balík služieb, ktorý musí povinne každá banka zaradiť do balíkového portfólia svojich produktov. Služby a produkty zahrnuté v základnom balíku sú presne určené vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky. Mesačný poplatok za základný balík služieb určuje ministerstvo financií a je nula eur. Podmienkou zriadenia a vedenia základného bankového produktu je, že klient nevlastní v žiadnej banke a ani v žiadnej pobočke zahraničnej banky osobný účet, jeho mesačný príjem ku dňu podania žiadosti nepresahuje 400 eur a súčet kreditných transakcií pripísaných na účet za kalendárny rok nepresiahne 5600 eur.Novela od Sme rodina počíta s tým, že hranica mesačného príjmu sa zvýši až na 1000 eur. Navyše, zákonné podmienky pre poskytnutie základného bankového produktu nemajú byť viazané len na zamestnancov, ale majú sa uplatniť na všetkých, ktorých čistý príjem nepresahuje 1000 eur.Právna norma zároveň stanovuje hornú hranicu ročného príjmu spotrebiteľa na 15.000 eur. Po jej prekročení môže banka poskytnutie základného bankového produktu zrušiť.