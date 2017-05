Sme rodina chystá programovú konferenciu, hovoriť bude i o voľbách VÚC

Hnutie Sme rodina, archívna snímka. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Bratislava 4. mája (TASR) - Hnutie Sme rodina bude v sobotu 20. mája hovoriť o programe, s ktorým sa v budúcnosti mieni uchádzať o priazeň voličov. Programová konferencia v Bratislave sa bude venovať aj jesenným voľbám do vyšších územných celkov. TASR to potvrdil poslanec hnutia Peter Pčolinský.Sme rodina je subjekt, ktorý vznikol koncom roku 2015. Vytvoril ho Boris Kollár, ktorý je jeho predsedom, a to tak, že premenoval vtedajšiu mimoparlamentnú Stranu občanov Slovenska (SOS). Jej lídrom bol vtedy Peter Marček. Ten sa spolu s Kollárom a jeho ľuďmi stal po voľbách 2016 poslancom Národnej rady SR.Hnutie vo voľbách získalo 6,62 percenta hlasov a v parlamente obsadilo 11 kresiel. Tento počet si však neudržalo dlho. Po pár mesiacoch došlo ku konfliktom, po ktorých Kollár vylúčil Martinu Šimkovičovú, Petra Marčeka a Rastislava Holúbeka. Trojica doteraz pôsobí ako nezaradená a klub Sme rodina má osem členov.