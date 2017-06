SME RODINA: Dlžníci by mali splácať najskôr samotný dlh až potom trovy

Z tlačovej konferencie politickej strany Sme rodina v Bratislave 11. novembra 2015. Na snímke Peter Pčolinský. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 8. júna (TASR) - Dlžníci by mali splácať najskôr samotný dlh až potom trovy exekútora. Navrhujú to poslanci z hnutia Sme rodina v novele zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok), ktorú predložili na júnovú schôdzu Národnej rady SR.uviedol Peter Pčolinský. Podľa novely by teda oprávnenému bola v prvom rade uhradená istina z vymáhanej pohľadávky a až potom by sa uhradili trovy exekútora vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty, príslušenstvo vymáhanej pohľadávky priznané exekučným titulom a trovy oprávneného.Hnutie ďalej navrhuje, aby odmenu a náhradu výdavkov exekútora, ktoré nie sú kryté paušálnymi výdavkami hradil oprávnený z istiny vymoženej pohľadávky.Pčolinský poukázal, že dnes je to pri splácaní naopak. Pri vymáhaní nárokov sa prioritne uhrádzajú trovy exekútora vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty a následne sa vymáha istina vymáhanej pohľadávky, ako aj príslušenstvo vymáhanej pohľadávky priznané exekučným titulom a trovy oprávneného.Líder hnutia Boris Kollár upozornil, že istina sa ale úročí, kým dlh nie je splatený. Tak sa podľa Sme rodina stáva, že ľudia síce dlh splácajú, ale". Sme rodina je presvedčená, že zmena by pomohla množstvu ľudí, keďže by im ušetrili veľa peňazí.doplnil Kollár.Poslanci navrhujú, aby v prípade schválenia bola právna norma účinná 1. novembra 2017.