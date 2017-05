Sme rodina exekučnú amnestiu nepresadila

Poslanec Boris Kollár Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. mája (TASR) - Exekučná amnestia nateraz nebude, poslanci Národnej rady SR totiž odmietli návrh z dielne hnutia Sme rodina. Malo to fungovať tak, že po zaplatení dlhu by boli občanovi odpustené úroky z omeškania a poplatky a správca pohľadávky by podal návrh na zastavenie exekúcie.Zákon o exekučnej amnestii mal tiež stanoviť výšku pohľadávky občana SR voči správcovi pohľadávky nepresahujúcu 10.000 eur bez príslušenstva. Poslanci Sme rodina poukazovali, že podľa štatistík ministerstva spravodlivosti prebiehajú na Slovensku v súčasnosti tri milióny exekúcií. Ich zákon mal umožniť skupine asi 540.000 občanov SR splatiť svoj dlh voči správcovi pohľadávky a zastaviť exekúciu.Svoje riešenie by mala priniesť vládna koalícia. Zmeny, ktoré by mali umožniť odpustenie dlžôb, by mala pripraviť ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd).Sme rodina neuspela ani s novelou zákona o vysokých školách, ktorou chceli umožniť vysokým školám udeľovať akademické tituly LL.M., MBA aj MPH. Získavať ich podľa návrhu mali absolventi vysokoškolského magisterského štúdia, ktorí by absolvovali študijný program v cudzom jazyku.Poslanci pripomínali, že ide o tituly, ktoré sú v niektorých študijných odboroch zahraničnými ekvivalentmi slovenských titulov magister, no pritom sú v zahraničí nepomerne viac rešpektované. Nazdávajú sa, že možnosť získať tieto tituly by mohla posilniť konkurencieschopnosť slovenských vysokých škôl. Tiež by to mohlo pomôcť vytvoriť vzdelávacie prostredie, ktoré bude motivovať schopných mladých ľudí absolvovať štúdium na Slovensku.Parlament neschválil ani novelu zákona o rodine. Sme rodina ňou chcela sprísniť podmienky pri zverovaní maloletých detí do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti. Zmenou chceli zabrániť tomu, aby súdy zverovali maloleté deti osobám, ktoré spáchali úmyselný trestný čin.