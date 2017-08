SME RODINA: Najčestnejším riešením by boli predčasné voľby

Líder SME RODINA Boris Kollár Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 16. augusta (TASR) - Najrozumnejším a najčestnejším riešením súčasnej situácie v koalícii by bolo usporiadanie predčasných parlamentných volieb. Tvrdí to opozičné hnutie Sme rodina s tým, že je potrebné začať s novou vládou a novým, nekorupčným a nekoristníckym spôsobom práce.odkazujú predstavitelia Sme rodina.Podľa nich práve v tejto koaličnej kríze boli prerazené všetky dná tohto rozkrádaniadodalo opozičné hnutie.Premiér Fico dnes vyzval na odchod ministra školstva Petra Plavčana (nominant SNS). Zdôvodnil to tým, že vládna koalícia si nemôže dovoliť hazardovať s dôverou verejnosti, naštrbenou udalosťami na ministerstve školstva. Predsedu SNS Andreja Danka požiadal, aby v čo najkratšom čase navrhol nového šéfa školského rezortu.Ministerstvo školstva od začiatku júla čelí kritike pre zvláštne rozdeľovanie eurofondov na výskum a inovácie. Dotácie mali dostať aj firmy, ktoré výskum nikdy nerobili. Minister problematické výzvy zastavil a nariadil ich preverenie. Európska komisia (EK) neskôr pozastavila platby v štyroch výzvach na ministerstve školstva a rezortu zakázala podpisovať nové zmluvy s prijímateľmi dotácií. Pozastavenie eurofondov oznámila EK vo varovnom liste. Rozdeľovanie eurofondov rieši okrem Európskeho úradu pre boj proti podvodom aj Národná kriminálna agentúra (NAKA).Po vypuknutí kauzy žiadala opozícia odstúpenie ministra. Udalosti spôsobili aj vládnu krízu, iniciovanú vypovedaním koaličnej zmluvy zo strany SNS.