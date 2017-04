Na snímke zľava poslanci Milan Krajniak a Boris Kollár (Sme Rodina Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. apríla (TASR) - Hnutie Sme rodina navrhuje exekučnú amnestiu. Fungovať by to malo tak, že po zaplatení dlhu budú občanovi odpustené úroky z omeškania a poplatky a správca pohľadávky podá návrh na zastavenie exekúcie. Zákon o exekučnej amnestii predložili poslanci Sme rodina na májovú schôdzu Národnej rady SR, ktorá sa začne 9. mája.vysvetľujú predkladatelia.Po zaplatení dlhu by mali byť občanovi odpustené úroky z omeškania a poplatky a správca pohľadávky by mal podať návrh na zastavenie exekúcie.dopĺňajú navrhovatelia.Poukazujú, že podľa štatistík ministerstva spravodlivosti prebiehajú na Slovensku v súčasnosti tri milióny exekúcií.upozorňujú poslanci.Zákon o exekučnej amnestii by podľa nich umožnil skupine asi 540.000 občanov SR vrátane spomínaných dôchodcov splatiť svoj dlh voči správcovi pohľadávky a zastaviť exekúciu.uzatvárajú poslanci zo Sme rodina.Účinnosť zákona navrhujú na 1. septembra 2017.