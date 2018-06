Sme rodina neuspela s príspevkom 25 eur na začiatku školského roka

Na snímke poslanec NR SR Boris Kollár (SME RODINA) . Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 19. júna (TASR) – Hnutie Sme rodina opäť neuspelo v parlamente s návrhom na zavedenie príspevku k rodinným prídavkom vo výške 25 eur. Vyplácať sa mal vždy v septembri a mal aspoň sčasti pokryť zvýšené výdavky rodín na začiatku školského roka.Takúto zmenu navrhovalo hnutie v novele zákona o prídavku na dieťa, plénum Národnej rady (NR) SR ju však pri utorkovom hlasovaní neposunulo do druhého čítania.Poslankyňa hnutia Petra Krištúfková odôvodňovala návrh tým, že september je finančne najnáročnejším mesiacom pre rodiny s deťmi, ktoré chodia do škôl.uviedla. Výdavky rodín na školákov spojené so začiatkom školského roka sa podľa hnutia približujú až k sume 450 eur a predstavujú tak mimoriadnu finančnú záťaž pre rodiny.Príspevok navrhovali pre študentov základných, stredných a vysokých škôl. Jeho suma 25 eur by sa podľa hnutia mohla v budúcnosti zvyšovať. Argumentovali tým, že takýto príspevok je bežnou praxou vo viacerých krajinách. Napríklad v susedom Rakúsku funguje dlhé roky.Plénum NR SR zároveň pri utorkovom hlasovaní neodobrilo ani ďalší návrh z dielne opozičného hnutia Sme rodina. Išlo o novelu zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorou chceli poslanci urýchliť konanie o oddlžení fyzickej osoby a skrátiť čakacie lehoty tak, aby bolo oddlženie realizované v čo najkrajšom čase. A to rozšírením možnosti zastupovať dlžníka okrem Centra právnej pomoci aj prostredníctvom advokáta, správcu konkurznej podstaty alebo exekútora.