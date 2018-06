Sme rodina opäť navrhuje príspevok 25 eur na začiatku školského roka

Ilustračné foto Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Bratislava 18. júna (TASR) – Hnutie Sme rodina opäť navrhuje zavedenie príspevku k rodinným prídavkom vo výške 25 eur. Vyplácal by sa vždy v septembri a mal by aspoň sčasti pokryť zvýšené výdavky rodín na začiatku školského roka. Podľa poslankyne hnutia Petry Krištúfkovej je september finančne najnáročnejším mesiacom pre rodiny s deťmi, ktoré chodia do škôl.uviedla na pondelkovej tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR. Výdavky rodín na školákov spojené so začiatkom školského roka sa podľa hnutia približujú až k sume 450 eur a predstavujú tak mimoriadnu finančnú záťaž pre rodiny.Príspevok by bol určený pre študentov základných, stredných a vysokých škôl. Jeho suma 25 eur by sa podľa poslankyne mohla v budúcnosti zvyšovať. Argumentovala tým, že takýto príspevok je bežnou praxou vo viacerých krajinách. Napríklad v susedom Rakúsku funguje dlhé roky.Príspevok navrhuje hnutie v novele zákona o prídavku na dieťa. NR by sa ním mala zaoberať na aktuálnej schôdzi. Rovnaký návrh poslanci predkladali aj pred rokom, plénum ho však nepodporilo. Ak tento návrh opäť neprejde, Krištúfková aspoň verí, že sa ním budú vládni poslanci inšpirovať.