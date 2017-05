Sme rodina pôjde do krajských volieb samostatne, výnimkou je TTSK

Na snímke vpredu uprostred predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár a vzadu zľava podpredseda hnutia Sme rodina Peter Pčolinský, Petra Štarchová, Dušan Doliak a Milan Krajniak. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 20. mája (TASR) – Hnutie Sme rodina – Boris Kollár pôjde do jesenných volieb do orgánov samosprávnych krajov samostatne a nevstúpi do žiadnej koalície. Na dnešnej tlačovej konferencii pri príležitosti programovej konferencie hnutia v Bratislave to vyhlásil predseda hnutia Boris Kollár.uviedol. Dodal, že iba v prípade Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) zaujme hnutie iný postoj.povedal Kollár.Pokiaľ ide o Banskobystrický kraj, hnutie Sme rodina podľa Kollára ešte definitívne stanovisko nezaujalo.povedal Kollár. Podľa jeho slov hnutie nechce trieštiť sily, preto chce ešte istý čas strategicky vyčkávať.