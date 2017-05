Sme rodina predstaví svoj ekonomický program

Na snímke Boris Kollár z hnutia Sme rodina. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 20. mája (TASR) - Ekonomický program, analýza stavu ekonomiky a peňaženky občanov či formulár zmluvy so súkromnými podnikateľmi. To všetko čaká delegátov dnešnej programovej konferencie Sme rodina v Bratislave.Hnutie avizuje presné a konkrétne ciele, kroky a zdroje slovenskej budúcej ekonomickej politiky. A tiež sľub občanom, aký bude prírastok v peňaženke každého pracujúceho obyvateľa SR o štyri roky. Hovoriť by sa malo aj o jesenných voľbách do vyšších územných celkov.Sme rodina je subjekt, ktorý vznikol koncom roku 2015. Vytvoril ho Boris Kollár, ktorý je jeho predsedom, a to tak, že premenoval vtedajšiu mimoparlamentnú Stranu občanov Slovenska (SOS). Jej lídrom bol vtedy Peter Marček. Ten sa spolu s Kollárom a jeho ľuďmi stal po voľbách 2016 poslancom Národnej rady SR.Hnutie vo voľbách získalo 6,62 percenta hlasov a v parlamente obsadilo 11 kresiel. Tento počet si však neudržalo dlho. Po pár mesiacoch došlo ku konfliktom, po ktorých Kollár vylúčil Martinu Šimkovičovú, Petra Marčeka a Rastislava Holúbeka. Trojica doteraz pôsobí ako nezaradená a klub Sme rodina má osem členov.