Sme rodina skritizovalo pôsobenie Matečnej na poste šéfky agrorezortu

Na archívnej snímke ministerka pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja Gabriela Matečná. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 3. mája (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR za posledné dva roky prekonalo všetky negatívne rekordy pod vedením ministerky Gabriely Matečnej (nominantka SNS). Povedal to vo štvrtok líder hnutia Sme rodina Boris Kollár. Dodal, že Slovensko je v situácii, keď v prípade bezpečnostnej alebo zdravotnej krízy nevie zabezpečiť občanom dostatok potravín na splnenie základných výživových nárokov a že potravinová sebestačnosť je na úrovni 37 %.Ďalej uviedol, že záporné saldo zahraničného obchodu s agrokomoditami sa prepadlo z 1,096 miliardy eur v roku 2015 na súčasnú úroveň 1,402 miliardy eur. Konštatoval zníženie chovu ošípaných, dojníc aj plôch, na ktorých sa pestujú zemiaky.povedal Kollár.Podľa hnutia šéfka agrorezortu nevie zabezpečiť udržateľnosť poľnohospodárstva či produkcie potravín na zabezpečenie potravinovej sebestačnosti a mala by odstúpiť z postu.Expert hnutia pre pôdohospodárstvo Jaroslav Karahuta upozornil, že ministerka nepredložila zatiaľ koncepčný materiál rozvoja rezortu a stratégiu, napriek tomu, že kríza v agrosektore sa prehlbuje.povedal a dodal, že nezaviedla napríklad funkčný poistný systém so spoluúčasťou štátu či nepodporila mladých farmárov.V súvislosti s financiami z Európskej únie Karahuta uviedol, že SR čerpá 0,9 % z celkových podpôr, ale na produkcii sa podieľa 0,5 % a na pridanej hodnote 0,3 %.