SME RODINA: V Jaguari sa ponúka polovičný nástupný plat

Bratislava 27. októbra (TASR) - Nástupný plat v automobilke Jaguar Land Rover (JLR) pri Nitre ponúkaný cez úrady práce je bez príplatkov 650 eur brutto, čo je asi polovica zo sľubovanej sumy a o tretinu nižší, ako je v bratislavskom Volkswagene. Uviedol to na brífingu Milan Krajniak, podpredseda opozičného hnutia Sme rodina - Boris Kollár. Aj po započítaní rôznych príplatkov (napríklad na dopravu, za zručnosti) bude podľa jeho slov ponúkaný plat nižší, ako sa sľubovalo.Plat nie je podľa neho pre občana Slovenska lukratívny, môže byť však lukratívny pre Ukrajincov alebo Srbov.pýtal sa Krajniak. Podľa hnutia Sme rodina by slovenská vláda mala prioritne riešiť ľudí zo SR.zdôraznil. Slovensko bolo podľa neho v prípade JRL veľmi ústretové, preto by mala vláda chrániť našich ľudí pred dovozom ľudí zo zahraničia.Krajniak zároveň vyzval šéfa Ministerstva hospodárstva (MH) SR Petra Žigu (Smer-SD), ako aj a ministra dopravy a výstavby (MDV) SR Árpáda Érseka (Most-Híd), aby pozastavili akúkoľvek investičnú pomoc pre JLR až dovtedy, kým automobilka nedodrží svoj sľub.