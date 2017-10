SME RODINA: Vláda sľúbila Jaguaru dovoz lacnej pracovnej sily

MNa snímke Milan Krajniak. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 31. októbra (TASR) - Vláda sa v roku 2015 zaviazala automobilke Jaguar Land Rover (JLR) povoliť dovoz lacnej pracovnej sily z tretích krajín, najmä z Ukrajiny a zo Srbska. Uviedol to na utorkovom brífingu Milan Krajniak, podpredseda opozičného hnutia Sme rodina - Boris Kollár.Krajniak o platoch v JLR hovoril 27. októbra, kedy informoval, že nástupný plat v JLR pri Nitre ponúkaný cez úrady práce je bez príplatkov 650 eur brutto, čo je asi polovica zo sľubovanej sumy a o tretinu nižší, ako je v bratislavskom Volkswagene. Aj po započítaní rôznych príplatkov (napríklad na dopravu, za zručnosti) bude podľa jeho slov ponúkaný plat nižší, ako sa sľubovalo.poznamenal Krajniak s tým, že táto suma platu bola uvedená v roku 2015 vo vládnom zdôvodnení poskytnutia vládnej pomoci pre JLR v celkovej výške 630 miliónov eur.Podľa Krajniaka v ten istý deň, 11. decembra 2015, ako vláda schválila investičnú pomoc, bola podpísaná aj investičná zmluva medzi Slovenskou republikou, britským JLR, JLR Slovakia a mestom Nitra. V článku číslo 5 tejto investičnej zmluvy sa podľa neho hovorí, žpodčiarkol Krajniak.Upozornil, že v súčasnosti sa nerozhoduje len o platoch v JLR, ale aj o tom, či v SR budú v budúcnosti slušné platy zodpovedajúce výkonnosti slovenskej ekonomiky, alebo či Slovensko bude naďalej krajinou s lacnou pracovnou silou, kde si nadnárodné spoločnosti budú môcť doviezť zo zahraničia v prípade potreby,povedal Krajniak s tým, že podiel, ktorý ide z hrubého domáceho produktu (HDP) na platy občanom v SR, predstavuje 39 %, kým v Nemecku ide na platy 51 %, v Dánsku 53 %, v Slovinsku 50 % HDP.podčiarkol.Podľa slov podpredsedu hnutia Sme rodina - Boris Kollár pre ekonomiku Dušana Doliaka sa v spomínanej investičnej zmluve medzi SR a JLR uvádza aj to, že, a tiež, že "slovenské daňové úrady bezodkladne a čestne vyriešia akékoľvek záležitosti vo vzťahu k daňovým záležitostiam." "Sú to záväzky (štátu), ktoré nepožíva v SR žiadny iný podnikateľ," dodal Doliak. Takéto ustanovenia zmluvy medzi SR a JLR podľa neho narúšajú trhové prostredie, protirečia princípu slobodného trhu a princípu rovnosti pred zákonom.