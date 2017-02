Sme rodina vyzýva Chudíka, aby sa vzdal mandátu aj vedenia kraju

Peter Chudík, archívne foto. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Bratislava 14. februára (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR za Smer-SD a predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Peter Chudík by sa mal vzdať svojho mandátu poslanca parlamentu a funkcie šéfa kraja. Myslí si to opozičné hnutie Sme rodina, ktoré Chudíka dnes k takémuto kroku vyzvalo.Dôvodom je podľa poslanca Sme rodina Petra Pčolinského to, že dve Chudíkove firmy majú dostať od štátu dotáciu na obnoviteľné zdroje energií vo výške takmer 11 miliónov eur v rokoch 2014 až 2026. O dotáciách rozhodol podľa poslanca Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) v čase, keď mu šéfoval Jozef Holjenčík.zdôraznil Pčolinský na dnešnej tlačovej konferencii v Národnej rade. Vyzval preto Chudíka, aby sa okamžite vzdal mandátu poslanca parlamentu aj funkcie župana Prešovského kraja.dodal.Hnutie zároveň informovalo, že sa na dnešnej mimoriadnej schôdzi parlamentu pridá k ostatným opozičným stranám a bude sa snažiť odvolať premiéra Roberta Fica (Smer-SD).