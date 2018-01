Sme rodina vyzýva na vytvorenie koncepcie potravinárstva do roku 2020

Poslanec Boris Kollár Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 25. januára (TASR) - Slovenský agrosektor podľa opozičného hnutia Sme rodina upadá a úroveň potravinovej sebestačnosti je v krajine nízka. Slovensko pritom podľa hnutia nemá žiadnu koncepciu, ako ho vyviezť z tejto krízy. Predstavitelia Sme rodina preto na štvrtkovej tlačovej konferencii vyzvali Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, aby pripravilo koncepciu potravinárstva do roku 2020. Agrorezort však reaguje, že už aktívne pracuje na zvýšení podielu slovenských potravín na trhu.zdôraznil expert hnutia na poľnohospodárstvo Jaroslav Karahuta.Koncepcia by mala podľa neho obsahovať jasný cieľ, kde by sa mala nachádzať Slovenská republika v období ukončenia funkčného obdobia terajšej vlády. Hnutie pritom agrorezortu ponúklo súčinnosť pri vypracovaní tejto koncepcie.Hnutie Sme rodina totiž kritizovalo nízku potravinovú sebestačnosť Slovenska.zdôraznil predseda hnutia Boris Kollár. Pričom sebestačnosť v našom podnebnom pásme by mala byť podľa neho na úrovni 75 %.Spomenul aj niekoľko príkladov potravinovej nesebestačnosti Slovenska.vyčíslil Kollár. Zároveň je podľa neho 50 % predávaného chleba a pečiva z dovozu a čo sa týka ovocia, Slovensko vyprodukuje iba 10 % z celkovej spotreby ovocia a dve tretiny ovocia mierneho pásma sú z dovozu.reagoval na vyjadrenia hnutia hovorca agrorezortu Vladimír Machalík. Intenzívne a úspešne sa podľa neho pracuje na etablovaní sa slovenských regionálnych dodávateľov na pultoch obchodných reťazcov, v boji proti nekalým obchodným praktikám reťazcov, a tým na zvýšení marží pre poľnohospodárov a potravinárov, či na podpore slovenského potravinárskeho exportu.Hnutie Sme rodina zároveň prezentovalo na tlačovej konferencii aj druhú výzvu pre ministerku Matečnú. V nej žiadajú, aby šéfka agrorezortu zverejnila informácie o použití 2,06 milióna eur, ktoré Slovensko dostalo ako finančnú pomoc na základe nariadenia Európskej komisie z roku 2016 pre podporu rozvoja živočíšnej výroby.vyčíslil Karahuta.Machalík však reagoval s tým, že ministerstvo neevidovalo a ani neeviduje žiadnu požiadavku o informácie zo strany tohto politického hnutia o minuloročnej mimoriadnej pomoci vo výške 4,12 milióna eur na dojnice a prasnice.dodal Machalík.Čo sa týka transparentnosti v rámci poskytovania podpôr a dotácií, pristúpilo podľa neho aktuálne vedenie rezortu a PPA k bezprecedentným krokom.uviedol hovorca agrorezortu.