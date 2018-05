Smer avizuje ďalšie úpravy v zákone o peňažných kompenzáciách ŤZP

Na archívnej snímke Robert Fico. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 9. mája (TASR) – Poslanci vládneho Smeru-SD chcú na sociálnom výbore predložiť pozmeňujúci návrh, ktorým sa má zvýšiť príspevok na osobnú asistenciu pre ťažko zdravotne postihnutého. Upraviť by sa mohli aj podmienky pri čerpaní príspevku pre zdravotne postihnutých, ktorí si nájdu prácu. Avizoval to predseda strany Robert Fico po posunutí novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia do druhého čítania. O novele spolu s ďalšími možnými zmenami budú poslanci rokovať na júnovej schôdzi parlamentu.Vládni poslanci sú pripravení rokovať o výhradách, ktoré majú k právnej norme zástupcovia organizácií pracujúci s ŤZP. Tí žiadajú, aby sa zvýšila hodinová sadzba za osobnú asistenciu, aby sa odstránili príjmové limity pri osobnej asistencii, ako aj pri príspevku na opatrovanie a zvýšených výdavkoch. Tiež volajú po tom, aby sa nemenil výkaz osobnej asistencie a aby sa nekrátil príspevok na opatrovanie rodičom, ktorých dieťa navštevuje školu viac ako 20 hodín týždenne.priblížil Fico, pričom nechcel hovoriť zatiaľ o konkrétnych číslach.avizoval Fico.V novele by sa mohli uskutočniť ešte ďalšie zmeny. Poslanci Smeru-SD plánujú uvažovať aj o obmedzeniach, ktoré sa týkajú ŤZP, ktorí si nájdu prácu. Dnes je zákonne dané, že ak má takáto osoba príjem vyšší ako 4-násobok životného minima, tak sa mu kráti príspevok na osobnú asistenciu. Podľa Ficových slov pripadá do úvahy, že by sa ustanovenie týkajúce sa krátenia tohto príspevku vyradilo zo zákona.priblížil Fico. Vyčíslil, že v súčasnosti tento príspevok poberá približne 9800 ľudí.dodal Fico s tým, že sa prehodnotí aj krátenie príspevku pri školskej dochádzke nad 20 hodín.Vládni poslanci chcú o možných úpravách rokovať s organizáciami zastupujúcimi ŤZP, ako aj s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím.