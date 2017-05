Smer-SD by mal koncom leta vedieť, koho podporí proti Kotlebovi

Na snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 5. mája (TASR) – Postaviť spoločnými silami pevnú hrádzu proti plazivo šíriacemu sa fašizmu a xenofóbii vyzval dnes v Banskej Bystrici všetkých obyvateľov Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), počas pietneho aktu pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom, podpredseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD).Ako dodal, to, čo sa v súčasnosti deje v kraji, už ďalej pokračovať nemôže a treba fašizmu povedať jasné nie, najmä ak sa blížia voľby do vyšších územných celkov.Pellegrini vyzval všetky zodpovedné politické strany v tomto kraji, aby v istom momente zasadli za okrúhly stôl a podporili jedného, najsilnejšieho kandidáta na predsedu BBSK.reagoval pre TASR Pellegrini. To podľa neho bude zjavné z prieskumov, ktoré si strany určite dajú urobiť.Ako dodal, pevne verí, že kandidáti, ktorí budú cítiť, že nepatria k favoritom, z volebného súboja radšej odídu, aby podporili toho, kto má šancu poraziť súčasného predsedu BBSK Mariana Kotlebu. Podľa neho rovnako ako Smer-SD i ostatné strany by mali uprednostniť záujmy a potreby kraja pred svojimi vlastnými straníckymi.dodal podpredseda vlády.Očakáva, že predseda Národnej rady SR vyhlási, že termín volieb do samosprávnych krajov bude niekedy na prelome novembra a decembra, a teda na konci leta by malo byť zrejmé, ktorého kandidáta na post šéfa BBSK Smer-SD podporí.