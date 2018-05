Smer-SD chce diskutovať o vplyvoch zastropovania dôchodkového veku

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 27. mája (TASR) - Koaličná strana Smer-SD je pripravená s politickými stranami rokovať o návrhu zastropovania veku odchodu do dôchodku. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to uviedol poslanec Smeru-SD Erik Tomáš. Opozícia je totiž v názore na zastropovanie dôchodkového veku naďalej nejednotná, návrh neplánuje podporiť ani koaličná strana Most-Híd. Kritici upozorňujú pred viacerými negatívnymi vplyvmi návrhu.Podľa Tomáša tento krok pomôže ľuďom, ktorí celý život ťažko pracujú.tvrdí Tomáš, ktorý je jedným z predkladateľov návrhu zákona. Podľa jeho slov je cieľom návrhu zabrániť, aby ľudia pracovali do neprimerane vysokého veku. Smer-SD však potrebuje na prijatie návrhu aj hlasy opozície.poznamenal Tomáš.Návrh naďalej odmieta Most-Híd, ale aj opozičná strana SaS. Podpredsedovi Mosta-Híd Ivanovi Švejnovi chýba pri návrhu seriózny prepočet vplyvov.poznamenal Švejna.Most-Híd však podľa jeho slovpriblížil Švejna.Opozičný poslanec Eugen Jurzyca (SaS) upozornil na viaceré úskalia tohto návrhu. Podľa neho návrh politicky pomôže Robertovi Ficovi a skupine poslancov okolo neho.povedal Jurzyca, ktorý upozornil na negatíva.uviedol Jurzyca. Na pomoc matkám, či rodinám však podľa neho netreba zmenu ústavného zákona, ale zmenu zákonov.Naopak, ochotní rokovať o návrhu sú Obyčajní ľudia. Podľa lídra OĽaNO Igora Matoviča je tento návrh cestou, ako by sa mohla podporiť demografia.zdôvodnil postoj hnutia Matovič. Upozornil na to, že slovenské matky idú do dôchodku pracovne vyťažené a najmenej zdravé v rámci Únie.dodal Matovič.Tomáš pripustil, že návrh nebude bez finančného dosahu, ktorý sa v súčasnosti nedá úplne presne vyčísliť. Dá sa to však podľa neho zvládnuť.dodal Tomáš.