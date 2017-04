SMER-SD: I. Matovič spáchal daňový podvod, nech sa vzdá mandátu

Dušan Jarjabek, archívna snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 20. apríla (TASR) - Líder OĽaNO-NOVA Igor Matovič v minulosti spáchal daňový podvod, a preto by sa mal vzdať poslaneckého mandátu. Na dnešnej tlačovej konferencii to vyhlásili predseda Mandátového a imunitného výboru NR SR Richard Raši (Smer-SD) a podpredseda poslaneckého klubu Smer-SD Dušan Jarjabek.povedal Raši a pripomenul, že Matovičovo protiprávne konanie sa týka rokov 2002 až 2004.Raši zopakoval, že šéf OĽaNO-NOVA vtedy zakúpil tlačiarenský stroj na súčiastky, neodviedol DPH a polícia potvrdila, že spáchal trestný čin.podotkol Raši s dôvetkom, že Matovič je teraz odvážny a hovorí, že rozhodnutie orgánov môže preskúmať len súd.zdôraznil Raši.Šéf mandátového výboru poukázal aj na dnes medializovaný prípad, ktorý priniesol denník Plus jeden deň. Ten s odvolaním sa na vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) informoval, že Matovič zneužil svoju matku Máriu, aby si znížil základ dane. Predseda OĽaNO-NOVA si v roku 2004 vyúčtoval výdavky za používanie auta v hodnote takmer 63.000 eur. Podľa uznesenia však daňový úrad Matovičovej firme výdavky neuznal, keďže nepredložil žiadne podklady. Líder OĽaNO-NOVA to dôvodil tým, že doklady o nákupe pohonných hmôt nemôže predložiť, lebo auto používala jeho matka a tá mu účty nedala. Matovič podľa denníka dodatočne doplnil potvrdenie, že auto mala používať jeho matka, šoféroval on a matka bola spolujazdcom.Raši zdôraznil, že za jediný rok 2004 Matovič s matkou prejazdili viac ako 220.000 kilometrov, čo je za deň viac ako 600 kilometrov.myslí si Raši.Ako predseda výboru chce preto požiadať NAKA o poskytnutie všetkých údajov, aj tých, ktoré sú anonymizované.dodal Raši.Jarjabek je presvedčený, že reakcia na Matovičove konanie musí byť tvrdá.uzavrel.Matovič minulý týždeň vyhlásil, že nechce byť chránený žiadnym premlčaním a žiada, aby mu bolo vznesené obvinenie. Chce tým dostať možnosť brániť sa na súde.povedal s tým, že zastavením trestného stíhania mu to bolo znemožnené.Líder OĽaNO-NOVA poukázal na to, že počas svojho podnikania zaplatil na daniach sumu približne 500 miliónov slovenských korún, čo je zhruba 16,5 milióna eur.upozornil s tým, že ide o zjavný nepomer. Podľa neho len hlupák môže uveriť skorumpovaným ľuďom, ktorí vedú Slovensko, že daňový podvodník je Matovič. Informácia o inom stave tachometra je pre neho nová.povedal podľa Plus jeden deň.