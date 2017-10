Smer-SD má predstaviť sociálny balík aj zhodnotiť boj s korupciou

Na archívnej snímke predseda vlády SR a strany SMER-SD Robert Fico. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. októbra (TASR) - Vládny Smer-SD by mal na Konferencii Smeru-SD v Nitre predstaviť balík sociálnych opatrení, ktorý sa chystá prijať vláda. Má tiež zhodnotiť boj s korupciou či mobilizovať ľudí pred novembrovými krajskými voľbami. TASR to potvrdila hovorkyňa strany Ľubica Končalová.uviedla Končalová.Politickou prioritou strany je podľa nej v krátkom čase dosiahnuť úroveň minimálnej mzdy 500 eur. Minimálna mzda by podľa Smeru-SD mohla časom predstavovať 60 percent z priemerného zárobku v národnom hospodárstve.Ďalšou témou je dochádzanie za prácou.doplnila Končalová. Dodala, že strana chce presadiť aj možnosť otcov, ktorí by v prípade narodenia dieťaťa mohli mať extra platenú dovolenku.Hovoriť sa má aj o zahraničnej politike vrátane otázky formujúceho sa jadra Európskej únie.podotkla Končalová.Pripomína blížiace sa krajské voľby a zámer mobilizovať ľudí.uviedla s tým, že predstavitelia Smeru-SD ďalej zhodnotia boj s korupciou. Témami budú aj transparentné pravidlá, spolupráca s verejným sektorom a občanmi či zahraničím.