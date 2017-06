Smer-SD navrhuje udeľovať Štátnu cenu A. Dubčeka

Ilustračná snímka. Plénum počas zasadnutia 18. schôdze Národnej rady SR v Bratislave 13. júna 2017. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. júna (TASR) - Činy a aktivity jednotlivcov alebo kolektívov, ktoré boli mimoriadne prínosné pre rozvoj jednotlivých sfér spoločenského, kultúrneho a ekonomického života na Slovensku, by mohli byť oceňované Štátnou cenou Alexandra Dubčeka. Laureáti by mali získať finančnú odmenu a dekrét.Počíta s tým zákon o Štátnej cene Alexandra Dubčeka z dielne poslancov Smeru-SD, ktorý dnes parlament posunul do druhého čítania. Štátnu cenu by podľa právnej normy udeľovala vláda na návrh jej poradného orgánu, do ktorého by mali členov nominovať ministri. Ocenenie by mohli získať občania SR alebo cudzinci pôsobiaci na Slovensku.píše sa v návrhu. Nominácie na udelenie štátnej ceny by mohli dávať fyzické aj právnické osoby, tiež ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy.Slávnostné odovzdávanie štátnych vyznamenaní by sa malo každoročne konať 1. mája (Sviatok práce). Laureáti by mali získať okrem dekrétu aj finančnú odmenu vo výške 25-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve. Zabezpečiť ju má Úrad vlády SR." vysvetľujú poslanci. Navrhujú, aby právna norma bola v prípade schválenia účinná od 1. januára 2018.