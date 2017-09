Smer-SD po rokovaní klubu nemení stanovisko, stojí za J. Richterom

Na snímke vľavo premiér SR Robert Fico, Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 7. septembra (TASR) - Smer-SD nemení stanovisko a naďalej stojí za ministrom práce Jánom Richterom. Poslanci budú hlasovať proti jeho odvolaniu. Dúfajú, že v koalícii zvíťazí zodpovednosť a vláda pôjde ďalej. Po rokovaní poslaneckého klubu to povedal poslanec Národnej rady SR Erik Tomáš." uviedol Tomáš. Odkazy SNS partnerom cez médiá nekomentuje.SNS v stredu (6.9.) večer cez médiá vyzvala premiéra Roberta Fica, aby vymenil Richtera. Eva Antošová z SNS dnes uviedla, že zhruba polovica členov je za to, aby minister práce vo funkcii skončil. Postup SNS bude dohodnutý na zasadnutí ich klubu.Antošová si myslí, že koalícia nemusí skončiť, ak by bol Richter za pomoci poslancov za stranu SNS odvolaný. Andrej Hrnčiar z klubu Most-Híd si zas nevie predstaviť, že by koalícia fungovala ďalej po odvolaní člena vlády za pomoci jednej z koaličných strán. Dušan Jarjabek zo Smeru-SD verí, že koalícia neskončí.V parlamente rokovali okrem poslaneckých klubov aj predsedovia koaličných strán Robert Fico (Smer-SD), Béla Bugár (Most-Híd) a Andrej Danko (SNS). Mimoriadna schôdza k odvolávaniu Richtera sa má začať o 15.00 h.