Smer-SD podporí jedného z kandidátov na post šéfa Bratislavského kraja

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. septembra (TASR) – Strana Smer-SD podporí v novembrových voľbách do VÚC na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) jedného zo známych kandidátov, ktorý bude schopný garantovať čo najviac bodov zo spoločného programu vzniknutej koalície. Vyhlásil to bratislavský krajský predseda Smeru–SD Martin Glváč s tým, že nepodporia niekoho s "recyklovanými" sľubmi z minulých volieb, prípadne sľubmi, ktoré nemajú s kompetenciami BSK nič spoločné. Podmienkou bude tiež preukázanie čistého a transparentného financovania kampane.V Bratislavskom kraji bude Smer-SD súčasťou koalície šiestich strán, ktoré sa dohodli na spoločnom postupe do volieb v tomto kraji.informovala TASR krajská kancelária strany Smer-SD v Bratislave.Táto koalícia podľa Glváča nevznikla populisticky proti niekomu alebo niečomu.povedal. Partneri preto nevylučujú, že napokon spoločne podporia jedného zo známych kandidátov.komentoval podpísanie dohody László Sólymos, bratislavský krajský predseda strany Most-Híd.Prvý podpredseda SDKÚ-DS Milan Roman povedal, že do koalície sa rozhodli zapojiť po komunikácii o programových tézach s viacerými politickými stranami. Táto koalícia má podľa neho najväčšie predpoklady na podporu zvyšovania kvality obyvateľov a rozvoja Bratislavského kraja.Svoju kandidatúru na post šéfa BSK doteraz oficiálne potvrdil aj poslanec Národnej rady SR za SaS Juraj Droba, bratislavský mestský poslanec a vicestarosta mestskej časti Jarovce Jozef Uhler a predseda Strany zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov Ľubomír Kolárik. Tiež spevák, moderátor a podnikateľ Martin Jakubec, líder neformálnej občianskej platformy Statoční ľudia slobody Rastislav Blaško, starosta bratislavskej mestskej časti Nové Mesto i súčasný poslanec Zastupiteľstva BSK Rudolf Kusý a bývalý primátor Bratislavy a exminister školstva Milan Ftáčnik. O post predsedu BSK sa chce uchádzať aj súčasný starosta bratislavských Vajnôr Ján Mrva, súčasný predseda BSK Pavol Frešo a politik a bývalý minister kultúry Daniel Krajcer.