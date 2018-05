SMER-SD PREDLOŽÍ NÁVRH NA ZASTROPOVANIE VEKU ODCHODU DO PENZIE

Na archívnej snímke predseda strany SMER-SD Robert Fico. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 4. mája (TASR) - Poslanci koaličnej strany Smer-SD na júnovú schôdzu parlamentu predložia návrh na zastropovanie veku odchodu do dôchodku, pričom by to malo byť zakotvené v Ústave SR. Informoval o tom v piatok predseda strany Robert Fico s tým, že táto hranica by nemala byť vyššia ako 65 rokov. Poslanci sú však pripravení o výške veku diskutovať. Fico zároveň pripustil, že hľadanie nadpolovičnej väčšiny na podporu tohto návrhu bude náročné.