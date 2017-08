Smer-SD, SNS a Most-Híd pôjdu do volieb v Nitrianskom kraji spoločne

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 28. augusta (TASR) – Strany Smer-SD, Most-Híd a SNS pôjdu do krajských volieb v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) spoločne. Ako informoval nitriansky krajský predseda Smeru-SD Tibor Glenda, dohoda o spolupráci vzišla z dnešného spoločného rokovania s predsedom SNS v Nitrianskom kraji Miloslavom Horkom a predsedom nitrianskej krajskej organizácie strany Most-Híd Tiborom Bastrnákom.Vytvorená koalícia bude podporovať ako spoločného kandidáta na post predsedu NSK Milana Belicu. „uviedol Glenda.Spoločnú koalíciu pre voľby do NSK už v polovici augusta ohlásili aj pravicové strany SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, Šanca a OKS. Ich spoločným kandidátom na post predsedu NSK je Ján Greššo. V krajských voľbách sa o funkciu predsedu NSK budú uchádzať aj nezávislí poslanci Peter Oremus a Renáta Kolenčíková. Ako kandidát SMK sa spomína podpredseda tejto strany Iván Farkas. Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) nominovala do volebného súboja o post predsedu NSK Milana Uhríka.