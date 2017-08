Smer-SD vo voľbách na šéfa banskobystrického kraja podporí Luntera

Na archívnej snímke Peter Pellegrini. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 24. augusta (TASR) – Smer-SD v novembrových voľbách do vyšších územných celkov podporí na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) občianskeho kandidáta a majiteľa rodinnej firmy Jána Luntera. Oznámil to dnes na mimoriadnom brífingu v krajskej centrále Smer-SD v Banskej Bystrici podpredseda vlády a strany Peter Pellegrini.Ako Pellegrini zdôvodnil, do úvahy brali nielen preferencie, ktoré Lunter dosahoval v prieskumoch, kde sa drží vysoko, ale aj jeho životný príbeh a hodnoty, ktoré vyznáva, a, samozrejme, jeho volebný program.Podľa podpredsedu, ak má niekto najväčšie šance poraziť súčasného šéfa kraja, v prípade jeho kandidatúry, tak je to práve Lunter. Ten údajne ich podporu víta. Rokovali vraj spolu viackrát, ale až dnes, asi polhodinu pred brífingom, mu dali "ruku a slovo". Smer-SD svoje rozhodnutie nezmení.O funkciu predsedu BBSK sa doteraz uchádzajú 11 kandidáti. Sú nimi konateľ súkromnej firmy a poslanec mestského parlamentu spod Urpína Igor Kašper, politológ, poslanec Národnej rady SR za SaS a Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici Martin Klus, ktorého podporujú aj OĽaNO-NOVA, KDH a OKS, ďalej historik, generálny riaditeľ banskobystrického Múzea SNP a mestský poslanec Stanislav Mičev, podnikateľ Ján Lunter, predseda Strany moderného Slovenska Milan Urbáni, exprimátor a niekdajší prezident Konfederácie odborových zväzov Ivan Saktor, prednosta Mestského úradu v Brezne, právnik Martin Juhaniak, primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko, starosta obce Mýtna v okrese Lučenec Pavel Greksa, krajský predseda Strany zelených, manažér Marek Mališ z Kriváňa v okrese Detva a rómsky aktivista Vojtech Kökény z Rimavskej Soboty, ktorý kandiduje za Stranu rómskej koalície.Či bude opäť kandidovať aj súčasný predseda kraja Marian Kotleba (ĽSNS), oznámi v najbližších dňoch.